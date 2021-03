Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Renditeanstieg hat das Sentiment der Aktienmarktteilnehmer nicht nachhaltig belastet, so die Analysten der Helaba.



In Europa möge ein Grund darin zu sehen sein, dass die Realrendite seit dem Hoch zum Monatswechsel bei steigender Inflationserwartung sogar gesunken sei. Dies sei in der Interpretation aber durchaus ambivalent, zeige es doch, dass die wirtschaftliche Perspektive in Europa nicht besser eingeschätzt werde als zuletzt. Eine niedrige Realverzinsung weise jedoch auf günstige Finanzierungsbedingungen hin, was wiederum gut für die Unternehmen sei. Der Markt neige zu letzterem und so habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern ein neues Rekordhoch bei 14.804 Zählern markieren können.



Rekordstände seien prozyklisch zu interpretieren, wenngleich die Gemengelage nicht idealtypisch sei. Bedenkenswert sei die Tatsache, dass der Stochastic im überkauften Bereich das jüngste Hoch nicht begleitet habe und somit vor zu viel Optimismus warne. Demgegenüber stünden MACD und DMI im Kauf und der ADX ziehe an, liege aber unterhalb der Signifikanzschwelle. Alles in allem sollten Rücksetzer nicht ausgeschlossen werden, auch vor dem Hintergrund des "großen Verfallstermins" an den Terminbörsen. (19.03.2021/ac/a/m)

