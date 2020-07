Die Argumente für Tech-Aktien hätten sich in diesem Jahr vermehrt, da eine stetige Outperformance zu beobachten gewesen sei. Große Gewinne habe es im E-Commerce gegeben. Während die Einkäufe im Offline-Einzelhandel zurückgegangen seien, seien sie im E-Commerce angestiegen, parallel zum veränderten Online-Konsumverhalten durch die Pandemie. Dadurch seien Tech-Aktien auf Kosten der ohnehin durch COVID-19 geschwächten Sektoren gestützt worden, deren Geschäftsmodell nicht auf die Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen vorbereitet gewesen seien.



Einzelne Tech-Aktien würden mittlerweile einen höheren Anteil im S&P 500 ausmachen als ganze Sektoren. Allein Amazon als einer der Gewinner der COVID-19 Krise halte mit 4,3 Prozent mehr Anteile am Index als Versorger (3,1 Prozent), Energie (2,9 Prozent), Immobilien (2,9 Prozent) und Grundstoffe (2,5 Prozent).



Viele würden befürchten, dass die Tech-Bewertungen erhöht seien. Doch obwohl die Bewertungen nach einigen Kennzahlen hoch sind, sehen die Experten von Grüner Fisher Investments sie als weitgehend gerechtfertigt durch Fundamentaldaten, die die Erwartungen weiterhin übertreffen sollten. (13.07.2020/ac/a/m)







Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) hat sich seit den Tiefstständen im März um fast 40 Prozent erholt. Dies schreiben wir in erster Linie den Märkten zu, die eine bessere wirtschaftliche Zukunft vorwegnehmen und unterstellen, dass die meisten COVID-19-Kontraktionen wirtschaftlich vorübergehender Natur sind, so Torsten Reidel, Geschäftsführer bei Grüner Fisher Investments.Unverhältnismäßig hart seien die wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 für die Reisebranche, das Gastgewerbe, den Einzelhandel und das Gaststättengewerbe gewesen - also die eher traditionellen Konsumsektoren. Diese würden zwar einen beträchtlichen Teil des US-Arbeitsmarktes und des BIP-Beitrags ausmachen, hätten jedoch weniger Einfluss auf Indices mit hoher Marktkapitalisierung wie den S&P 500. In den Tech- und Tech-ähnlichen Industrien, die fast 40 Prozent des S&P 500 ausmachen würden, habe es nur minimale Arbeitsausfälle gegeben.