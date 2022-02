Geopolitische Risiken und die Sorge einer geldpolitischen Überreaktion im Kampf gegen die Inflation würden weiterhin für erhöhte Volatilität sorgen. Der europäische Volatilitätsindex VSTOXX habe sich in den letzten Wochen bereits auf einem höheren Niveau eingependelt. In dieser Woche würden aus dem EURO STOXX 50 u.a. die Allianz, Airbus, Kering und Schneider Electric ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 1,9% konsolidiert. Er habe bei 34.079 Punkten geschlossen. Auch in der letzten Woche habe die unsichere geopolitische Unsicherheit belastet. Unter den Erwartungen liegende Quartalszahlen von Wachstumstiteln, wie NVIDIA und Shopify, um nur die bekanntesten zu nennen, hätten ebenfalls belastet. Im Gegensatz zu den Vorwochen habe sich letzte Woche der Energie-Sektor schwach entwickelt. Er habe 3,7% an Wert verloren. Zum Wochenstart deute sich eine gewisse Entspannung in Punkto Geopolitik an.



Der Dow Jones versuche nun im Bereich von 34.150 bis 34.170 Punkten einen Boden zu finden. Dort verlaufe das Verlaufshoch von April 2021, welches sich seitdem als wirksame Unterstützung erwiesen habe. Die kommende Woche habe noch das Potenzial für eine wacklige Kursentwicklung, sprich der einfachste und natürliche Weg für die Kursentwicklung sei ein Abgleiten auf das Verlaufshoch von März 2021 im Bereich von 33.000 Punkten. Marktteilnehmer sollten sich von diesem aus unserer Sicht Worst-Case-Szenario nicht nervös machen lassen, denn nach wie vor signalisiert uns die Marktcharakteristik, dass dieses wichtige Niveau, dessen Bruch für eine vollendete Topformation stehen würde, auch diesmal halten wird und wir einen positiven März an den US-Börsen sehen werden, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.



In dieser Aufwärtsbewegung sollte auch die aus mittelfristiger Sicht so wichtige 200-Tage-Linie (aktuell bei 35.082 Punkten) zurückerobert werden. Eine Rückeroberung dieser Linie sei elementar, um weiterhin optimistisch für die US-Börsen bleiben zu können. Selbst wenn sich die US-Märkte in einem frühen Bärenmarkt befinden sollten, würden die Analysten davon ausgehen, dass die Korrektur sehr weit fortgeschritten sei und sie US-Märkte nochmals eine investierbare Aufwärtsbewegung hinlegen würden, die durchaus zu frischen Allzeithochs führen könne.



Der Bund-Future notiere aktuell bei 165,84%-Punkten. Der Rückgang an den Aktienmärkten habe für eine vermehrte Nachfrage nach 10-jährigen Bundesanleihen gesorgt. Auf der anderen Seite seien italienische Staatsanleihen weiter unter Druck geraten. Der Einbruch an den europäischen Rentenmärkten lasse die Kreditkosten weiter ansteigen und drohe allmählich gefährlich für Italien zu werden. Eine Reaktion der EZB würden die Analysten für denkbar halten. Mittlerweile räume die EZB zudem ein, dass im Laufe des Jahres mit einer Zinserhöhung zu rechnen sei. Technische Gegenbewegungen, wie aktuell zu sehen, seien einzukalkulieren, dies ändere allerdings nichts am intakten Abwärtstrend.



Sollte es auf den letzten Drücker noch gelingen einen Krieg in der Ukraine zu verhindern, könnte es bei Aktien zu einer Gegenbewegung kommen. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank bleiben daher investiert, mit einem Fokus auf Qualitäts- sowie Valueaktien. (21.02.2022/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Die Achterbahnfahrt beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nahm auch in der letzten Woche kein Ende, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Ein zwischenzeitlich unternommener Anlauf den Abwärtstrend zu beenden, habe am Freitag schlagartig geendet. Zu negativ seien die Meldungen zur Ukraine-Krise gewesen, als dass Anleger bereit gewesen wären, Positionen über das Wochenende zu halten. Der DAX habe die letzte Woche 380 Punkte oder 2,48% verloren. Und die Achterbahnfahrt setze sich auch zu Beginn der neuen Handelswoche fort. Meldungen, nachdem US-Präsident Biden sowie sein Pendant auf russischer Seite Putin sich zu einem persönlichen Krisengespräch treffen würden, würden die Kurse in der heutigen Eröffnung leicht steigen lassen.In normalen Zeiten würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank dem DAX eine technische Gegenbewegung bis in den Bereich 15.597/15675 Punkten (38-, 90- und 200-Tage-Linie) zubilligen. Allerdings haben wir ja nicht nur die Ukraine-Krise, sondern auch noch steigende Inflationszahlen und dementsprechende Reaktionen der Notenbanken als Belastungsfaktor, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Daher würden die Analysten dem DAX aktuell ein Aufwärtspotenzial bis zum Hoch vom 16.02 bei 15.543 Punkten zugestehen. Davor finde sich ein größerer Widerstand bei 15.317 Punkten. Auf der Unterseite sollte ein Rutsch unter die Marke von 15.000 Punkten vermieden werden. Kurse darunter würden das Tief vom 24.01. bei 14.953 Punkten ins Blickfeld rücken lassen. Weitere Abgaben bis 14.815 Punkten würden für den Fall drohen, dass die vorgenannte Marke nicht halten sollte. Kurse darunter würden die Analysten als sehr negativ interpretieren. Dies könnte den DAX bis in die Regionen 13.700/13.800 Punkten fallen lassen.