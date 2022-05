Sollte es sich jedoch nur um eine technische Zwischenerholung handeln, würden die Tiefstwerte aus vergangener Woche erneut getestet. Vorbörslich würden die Kurse zum Wochenstart leicht nachgeben. Wie bereits in der vergangenen Woche angemerkt, sei eine Stabilisierung über dem 23,6% Fibonacci-Retracement bei 3.629 Punkten ein wichtiges technisches Signal, um die Verkaufswellen zu brechen. Auf Sektorenebene habe der europäische Konsumsektor am stärksten von der Markterholung profitiert. Die Gewinner der vergangenen Monate hätten jedoch das Nachsehen: der Rohstoffsektor habe -2,79% nachgegeben und der Energiebereich -1,15%.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 2,1% konsolidiert. Er habe bei 32.197 Punkten geschlossen. Sämtliche Sektoren seien auf Wochensicht im Minus gewesen, mit Ausnahme des nichtzyklischen Konsums. Apple habe kurzeitig seinen Status als wertvollstes Unternehmen in Punkto Marktkapitalisierung verloren. Neutral betrachtet habe der Dow Jones mit dem Bruch des 32.000 Punkte Levels eine Topformation abgeschlossen, die sich über das vergangene Börsenjahr herausgebildet habe. Am Donnerstag habe er bei 31.224 Punkten im Tief notiert, ehe eine Gegenbewegung eingesetzt habe. Würde sich diese Topformation bestätigen, dann könnte der Dow Jones bis in den Bereich von 27.000 Punkten fallen.



Die Analysten würden dieses Szenario zum aktuellen Zeitpunkt jedoch für unwahrscheinlich halten und eine Gegenbewegung nach oben und einen Sprung des Dow Jones über diese Widerstandlinie im Bereich von 32.000 Punkten erwarten, da sie an den US-Börsen aktuell ein aus technischer Sicht sehr gutes Set-up in Form von nach unten überdehnter Markttechnik, bei gleichzeitig sehr negativem Sentiment seitens der Marktteilnehmer sehen würden. Dieses Set-up sollte zumindest für eine gute Bärenmarktrallye sorgen und könnte den Dow Jones bis in den Bereich der 200-Tage- Linie (aktuell bei 34.868 Punkten) führen. Investoren sollten also dieses "eigentliche" Verkaufssignal der vergangenen Woche als Einstiegschance sehen. Die Analysten würden ein Erholungspotenzial zunächst bis zur 38-Tage-Linie (aktuell bei 33.914 Punkte) sehen.



In der letzten Handelswoche habe das Rentenbarometer (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) eine Korrektur im übergeordneten Abwärtstrend mit einem Wochenplus von 270 Ticks verzeichnet. Jedoch sei am Freitag schon wieder ein Rücksetzer zu verzeichnen gewesen, zudem habe der Stochastik Oszillator seine obere Extremzone erreicht. Daher könnte das Erholungspotenzial bereits ausgeschöpft sein. Gebe der Bund Future in der kommenden Woche wieder nach, entstehe mit dem Durchbruch des Tiefs vom Mai bei 150,49 ein neues Verkaufssignal.



Die Stimmung der Investoren sei derzeit sehr negativ. Oftmals handle es sich um einen Kontraindikator. Zum deutlichen Erhöhen der Aktienquoten sei es vermutlich noch zu früh, mutige Anleger könnten erste Positionen aber durchaus aufbauen. (16.05.2022/ac/a/m)







Positiv zu werten sei, dass es den deutschen Standardwerten gelungen sei, ein sogenanntes reversal, also eine untere Umkehr, zu bewerkstelligen. Zunächst habe der DAX ein Verlaufstief bei 13.381 Punkten hinnehmen müssen, im Anschluss seien jedoch Käufe erfolgt, die den Markt wieder deutlich nach oben gezogen hätten. Ein Blick auf das große Bild: Bei 13.175 Punkten notiere derzeit die 200 Wochen-Linie, kurz darunter befinde sich bei 12.942 Punkten der Aufwärtstrend seit März 2020 (Corona-Tief). Mit diesen beiden Marken stünden wichtige Haltebereiche als Unterstützung zur Verfügung. Im Erfolgsfalle, also wenn diese Marken nicht mehr nachhaltig unterschritten werden sollten, könnte dies möglicherweise die Ausprägung eines Doppelbodens sein. An Konturen gewinne dieses Szenario, wenn der DAX über den kurzfristigen Korrekturtrend seit Anfang April bei 14.173 Punkten steige.