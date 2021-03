Die Weichenstellung für eine Entwicklung in Richtung 4.000er Marke, die zuletzt 2008 erreicht worden sei, könnte somit gelegt sein. Nichtsdestotrotz seien Kursrücksetzer wahrscheinlich, die 3.740 Punktemarke sollte jedoch dynamische Kurseinbrüche abbremsen. Im vorbörslichen Futures-Handel an den europäischen Börsen deute sich ein Wochenstart mit leichten Abschlägen an.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche leicht konsolidiert und 0,5% verloren. Er habe aber erstmals über der 33.000er Marke schließen können und intraday in der Vorwoche ein neues Allzeithoch von 33.230 Punkten erreicht. Aufgrund der überhitzten Markttechnik habe er dieses Level jedoch nicht halten können und bei 32.628 Punkten geschlossen. Das Szenario, das die Analysten in der Vorwoche schon für am wahrscheinlichsten gehalten hätten. Neben technisch bedingtem Gegenwind würden aktuell auch die Rentenmärkte die Kursentwicklung von Aktien belasten, insbesondere zinssensitiven Sektoren, wie Technologie, leiden. Das Renditeniveau bei US-Staatsanleihen befinde sich nach wie vor auf erhöhtem Niveau, die zehnjährige US-Staatsanleihe notiere aktuell bei ca. 1,70%, trotz beschwichtigenden Aussagen der US-Notenbank.



An den Aktienmärkten scheinen auch defensive Sektoren nach der jüngsten Kursrallye überhitzt. Die Analysten würden das Aufwärtspotenzial an den US-Aktienmärkten aktuell für begrenzt halten und in der Summe von einer Konsolidierungswoche ausgehen. Auf der Unterseite sei das bisherige Allzeithoch (intraday bei 31.990 Punkten) die nächste Unterstützung. Die Analysten würden davon ausgehen, dass diese in dieser Woche nach unten durchbrochen werden werde und der Dow Jones zumindest die 50-Tage-Linie (aktuell bei 31.488 Punkten) testen werde. In diesem Bereich verlaufe auch der Trendkanal der Rally seit März 2020. Ein Bruch dieses Levels sollte für einen ausgewaschenen Markt sorgen, sodass die Chancen auf eine Gegenbewegung auf diesem Level durchaus vorhanden seien.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 171,60%-Punkten, sodass sein Vorwochen-Niveau trotz einer volatilen Woche habe gehalten werden können. Eine Bodenbildung bei ca. 171,5%-Punkten deute sich nach den rapiden Kursrückgängen seit Anfang Februar an. Wie in der vergangenen Woche angemerkt, sei die Korrelation zu den zehnjährigen US-Treasuries derzeit sehr hoch, sodass deren Renditeanstieg auf 1,75% den Bund-Future vergangene Woche nicht unberührt gelassen habe und erneute Rückgänge bis auf 170%-Punkte drohen würden. Zum Wochenstart stünden die Vorzeichen für den Bund-Future positiv, da die zehnjährigen US-Treasuries wieder unter 1,70%-Punkte gefallen seien und der Bund-Future von einer möglichen Verschärfung der Lockdown-Maßnahmen am heutigen Corona-Gipfel profitieren könnte. Insgesamt bleibe die derzeitige Marktlage im Anleihenmarkt weiterhin dynamisch.



Nach den Kursgewinnen bei DAX und Dow Jones könnte diese Woche eine Konsolidierung auf hohem Niveau anstehen. Technologiewerte würden bei einem weiteren Zinsanstieg belastet bleiben, würden andererseits aber von mittelfristig möglicherweise wieder fallenden Renditen profitieren. (22.03.2021/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - In der Vorwoche konnte der Deutsche Aktienindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) einen Wochengewinn in Höhe von 0,8% verbuchen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Mit 14.804 Punkten sei es zudem gelungen, ein neues Allzeithoch zu bilden. Der DAX habe von der derzeitigen Sektorenrotation von Technologiewerten hin zu Value und Zyklikern profitiert. Diese Entwicklung könnte mittelfristig für weitere Kursgewinne sorgen, da gerade Zykliker und Value im Vergleich zu Wachstumswerten in der Regel einen deutlichen Bewertungsabschlag aufweisen würden.Nach der kraftvollen Entwicklung der letzten Wochen könnte diese Woche eine Konsolidierung anstehen. Darauf würden zumindest einige kurzfristige technische Indikatoren wie beispielsweise der Stochastik hindeuten. Diese Konsolidierung könnte bis in den Bereich um 14.200 Punkte führen, ohne die positive Grundtendenz zu verletzen. Solange diese Marke nicht nachhaltig unterschritten werde, bleibe die Lage mittelfristig also weiterhin positiv. Sollte der DAX vom jetzigen Niveau sofort weiter ansteigen, so könnte dieser Anstieg bis zur runden Marke von 15.000 Punkten führen.