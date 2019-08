SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Tecan-Aktie:

236,60 CHF +0,68% (30.08.2019, 10:27)



ISIN Tecan-Aktie:

CH0012100191



WKN Tecan-Aktie:

922557



Ticker-Symbol Tecan-Aktie:

TEN



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Tecan-Aktie:

TECN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Tecan-Aktie:

TCHBF



Kurzprofil Tecan Group AG:



Die Tecan Group AG (ISIN: CH0012100191, WKN: 922557, Ticker-Symbol: TEN, SIX Swiss Ex: TECN, Nasdaq OTC-Symbol: TCHBF) ist ein führender Anbieter von Instrumenten und Automatisierungslösungen für die Pharmaindustrie, Diagnostik und Forensik sowie Geräten für die Qualitätskontrolle in der Lebensmittelindustrie. Die Produktpalette umfasst vollständige Systeme für ein automatisiertes Liquid Handling, Messgeräte und Komponenten.



Die Tecan Group AG hat 2 Hauptsparten: 1) LifeScience (mit Fokus auf Endkunden und Marktprodukte der Tecan-Marke) und Partnering (Herstellung von Systemen/Komponenten für Partnerunternehmen, die die Produkte unter ihren eigenen Marken verkaufen). Darüber hinaus bietet Tecan Wartungsdienstleistungen an und verkauft Kleinteile für seine Produkte. 2014 kaufte Tecan die IBL International Gruppe, sodass es nun Immunoassays herstellen und verkaufen kann. Das 1980 in der Schweiz gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit über 1.300 Mitarbeitende. (30.08.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tecan-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie der Tecan Group AG (ISIN: CH0012100191, WKN: 922557, Ticker-Symbol: TEN, SIX Swiss Ex: TECN, Nasdaq OTC-Symbol: TCHBF).CFO-Wechsel: Nach 17 Jahren als CFO habe Dr. Rudolf Eugster entschieden, zurückzutreten. Er werde das Unternehmen Ende Februar 2020 verlassen. Tania Micki werde neuer CFO. Sie sei momentan für Sulzer AG als Chief Risk Officer und Internal Audit Head tätig. Bevor sie 2010 zu Sulzer gekommen sei, habe sie bei Monsanto, Gate Group und General Mills gearbeitet.Gute Finanzlage: Angesichts des Nettobarbestands von über CHF 200 Mio. per GJ19E, der begrenzten Kapitalintensität und der soliden Geschäftslage von Tecan übernehme der neue CFO ein gut geführtes Unternehmen. Dadurch dürfte der Übergang umso reibungsloser vonstattengehen.Nach dem CEO-Wechsel Anfang 2019 (Dr. Achim von Leoprechting anstatt David Martyr) ersetze Tecan mit dem CFO nun die zweite Person im Top-Management. Die Übergabe der CEO-Position erfolge nach Ansicht von Buchta problemlos. Da Rudolf Eugster 17 Jahre lang für das Unternehmen als CFO tätig gewesen sei, begrüße der Analyst nun ebenfalls die rechtzeitige Vorbereitung des CFO-Wechsels.