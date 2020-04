Paris (www.aktiencheck.de) - Technologie-Aktien schwanken stärker und geraten - sobald es an den internationalen Kapitalmärkten ein wenig turbulenter zugeht - kräftiger unter Druck als die etablierten Werte aus dem DAX , so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".So weit, so falsch. Fakt sei: Tech-Werte hätten sich - gemessen am TecDAX - nicht nur auf längere Sicht weitaus besser entwickelt als der deutsche Leitindex; während der DAX etwa in den vergangenen drei Jahren rund 22 Prozent an Wert eingebüßt habe, komme der TecDAX auf eine Performance von plus 24 Prozent. Auch in der aktuellen durch das Coronavirus ausgelösten Krise würden sich die Technologie-Aktien vergleichsweise robust präsentieren. So habe das Tech-Barometer auf Monatssicht gut 11 Prozent verloren, während der DAX auf ein Minus von etwa 20 Prozent komme.Zwar sollte an der Börse nichts ausgeschlossen werden und somit auch nicht ein Ende der Tech-Erfolgsgeschichte; doch sehr wahrscheinlich erscheine dieses Szenario nicht. Schließlich gewinne der Technologiesektor - und hier vor allem die Teilbereiche Software, KI und Cloud Computing - zunehmend an Bedeutung. Und zwar so sehr, dass es sich kaum eine Branche leisten könne, diese Entwicklung zu ignorieren. Folge: Die globalen IT-Ausgaben würden laut dem Forschungsinstitut Gartner dieses Jahr um geschätzte 3,4 Prozent auf 3,9 Billionen Dollar zulegen; im Jahr 2021 würden die Ausgaben der Prognose zufolge bereits auf über 4 Billionen Dollar steigen. Die Chancen, dass der TecDAX auch künftig eine bessere Figur mache als der DAX, stünden somit nicht allzu schlecht. (03.04.2020/ac/a/m)