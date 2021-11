Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

13,415 EUR 0,00% (15.11.2021, 11:19)



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

13,445 EUR +0,45% (15.11.2021, 11:05)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (15.11.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Am vergangenen Mittwoch habe der von vielen Anlegern mit Spannung erwartete Kapitalmarkttag des Softwareanbieters stattgefunden. TeamViewer habe die Erwartungshaltung seiner Investoren aber nicht erfüllen können. Das Management sei im Rahmen seiner Präsentation weitgehend an der Oberfläche geblieben und es habe zu wenig konkrete Details gegeben. Der anschließende Abverkauf sei somit logisch.Mit dem Programm "Remax" möchte sich das TecDAX-Unternehmen neu aufstellen. U.a. sollten neue Investitionen in Software das Nutzererlebnis verbessern. Zudem arbeite man an Zukunftstechnologien wie etwa Augmented Reality. Diese beiden Punkte sollten eigentlich zum Pflichtprogramm jedes modernen Softwareunternehmens gehören. Von einer krisengeschüttelten Firma wie TeamViewer erwarte man weitergehende Maßnahmen.Positiv sei, dass TeamViewer künftig aus dem Schatten des reinen Fernwartungsanbieters herauskommen und die anderen Funktionen seiner Software stärker ausbauen und beleuchten möchte. In diesem Kontext seien auch die angekündigten Änderungen im Vertrieb und Marketing zu begrüßen - unter anderem sei die Überarbeitung des Webshops und die Entwicklung von "Best Practices" für die Verkäufer geplant. Aus Sicht des AKTIONÄR müsse TeamViewer jedoch auch an dieser Stelle deutlich konkreter werden.Im Zuge der Neuausrichtung habe TeamViewer bereits mehrere Veränderungen bekannt gegeben. Nach dem Finanzchef Stefan Gaiser werde auch die Marketingchefin Lisa Agona den Vorstand verlassen. Ihre Aufgaben werde der neue Vertriebschef übernehmen, der derzeit noch gesucht werde.Die auf dem Kapitalmarkttag unterbreiteten Vorschläge des Unternehmens würden in die richtige Richtung gehen, seien aber wenig konkret. Zudem fehle den Anlegern aktuell eine klare Langfristperspektive und -strategie. Wo möchte TeamViewer in drei, fünf oder zehn Jahren stehen und wie möchte es dieses Ziel erreichen?DER AKTIONÄR sieht nach dem Kapitalmarkttag keinen Anlass seine Einschätzung zu der TeamViewer-Aktie zu ändern: Anleger bleiben an der Seitenlinie, so Emil Jusifov. (Analyse vom 15.11.2021)