Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

14,96 EUR -3,98% (03.02.2022, 10:34)



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

14,90 EUR -4,06% (03.02.2022, 10:18)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (03.02.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Neben weiteren Details zur operativen Entwicklung im laufenden Jahr habe das Göppinger Unternehmen gestern angekündigt, ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 300 Mio. Euro oder maximal 20 Mio. Aktien (knapp 10% aller Aktien) zu starten. Investoren seien begeistert gewesen. Die TeamViewer-Aktie sei in der Spitze um 18% nach oben geschossen.Firmenchef Oliver Steil sehe in dem Aktienrückkauf einen Beleg für das Vertrauen des Unternehmens in die eigene Entwicklung. Zugleich sei dies eine Möglichkeit, die Aktionäre stärker am Erfolg von TeamViewer zu beteiligen. Die detaillierten Zahlen für 2021 und der Ausblick auf die kommenden Monate habe dagegen keine großartigen Neuigkeiten mehr gebracht. Am Markt habe das am Mittwoch jedoch keine Rolle gespielt.Die ersten Schritte in die richtige Richtung seien getan. Es warte aber noch viel Arbeit auf den Vorstand, um das Unternehmen wieder auf einen nachhaltigen Wachstumskurs zu führen. Die TeamViewer-Aktie könnte ihren noch jungen Aufwärtstrend in Erwartung eines verbesserten Newsflow aber trotzdem fortsetzen. Investierte Anleger sollten dabeibleiben, sollten sich aber auf einen weiterhin recht volatilen Kursverlauf einstellen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link