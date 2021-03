Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Das Göppinger Unternehmen gehe nach seinem kostspieligen Sponsoring des englischen Fußballclubs Manchester United einen weiteren Werbevertrag mit dem Formel-1-Team von Mercedes ein. Zu dem über fünf Jahre laufenden Deal gehöre auch das Sponsoring des Motorsportteams von Mercedes für die Elektro-Rennserie Formel E, wie TeamViewer am Dienstag mitgeteilt habe.Die Investitionen für die Verträge seien vollständig in der zuletzt gesenkten Prognose für den operativen Gewinn berücksichtigt, habe es geheißen. Das Sportsponsoring werde das Wachstum der sogenannten Billings - die Rechnungsstellungen für die kommenden zwölf Monate - auch über 2023 hinaus unterstützen. Es solle insbesondere auch bei großen Unternehmenskunden Schwung bringen.TeamViewer habe angesichts des kostspieligen Vertrags mit Manchester United Mitte März die Gewinnprognosen deutlich gekappt, dabei in Gesprächen mit Analysten jedoch bereits angedeutet, dass noch ein weiteres Sponsoring hinzukommen dürfte. Die Aktie sei daraufhin deutlich unter Druck geraten. Auch derzeit liege das Papier mit knapp 37 Euro noch deutlich unter dem Jahreshoch aus dem Februar von knapp 50 Euro.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link