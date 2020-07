Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

47,07 EUR -3,82% (20.07.2020, 11:20)



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

47,07 EUR -3,98% (20.07.2020, 11:34)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (20.07.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Daniel Großjohann und Thomas Schießle, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareunternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) von "kaufen" auf "halten" herab.Am vergangenen Mittwoch habe TeamViewer die strategische Übernahme der Ubimax (IoT, AR) und vorläufige Q2-Zahlen (Billings +45%) vermeldet. Obwohl beide Meldungen in den Augen der Analysten eher positiv seien, habe die Aktie rund 8,5% an Wert verloren. Die Q2-Zuwächse bei Billings (+45%) seien (wie erwartet) deutlich hinter dem 75%igen Anstieg in Q1 zurückgeblieben, der aber auch durch Covid-19 bedingte Vorzieheffekte überzeichnet gewesen sei. Die Analysten würden sich mit ihrer Schätzung für das organische Wachstum in 2020 weiterhin wohlfühlen.Die Übernahme der Ubimax sei trotz eines EV/Billings-Multiples von 12,2 angesichts der strategischen Dimension nicht zu teurer.Die Effekte der Übernahme (Annahme: Konsolidierung ab Oktober 2020) hätten die Analysten in ihren Schätzungen abgebildet, der Effekt hieraus auf die Bewertung sei gering.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link