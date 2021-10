Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (18.10.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Der in den vergangenen Wochen an der Börse stark unter Druck stehende Softwareanbieter suche einen neuen Finanzvorstand. Der bisherige Finanzchef Stefan Gaiser verlasse das Göppinger Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen mit Ablauf seines Vertrags im Jahr 2022. Vorstandschef Oliver Steil dürfe dagegen bleiben. Sein Vertrag sei vom Aufsichtsrat verlängert worden.Die beiden Manager seien bei Investoren zuletzt in Kritik geraten, da der Aktienkurs in den vergangenen Wochen und Monaten stark gesunken sei. Seit der Prognosesenkung für das laufende Jahr und der Aussetzung der mittelfristigen Planvorgaben sei der Börsenwert um mehr als 2,5 Mrd. Euro geschrumpft.Für ein nachhaltiges Comeback an der Börse müsse der gesamte Vorstand das verlorengegangene Vertrauen der Anleger zurückgewinnen. Die erste Gelegenheit habe er auf dem Kapitalmarkttag am 10. November. "Der Aktionär" sehe für die TeamViewer-Aktie allerdings vorerst wenig Luft nach oben. Der Titel scheine mittlerweile zwar überverkauft. Eine technische Gegenbewegung in Richtung 16 bis 18 Euro sei nicht auszuschließen. Viel mehr dürfte zunächst allerdings nicht drin sein, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link