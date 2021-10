Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Die TeamViewer-Papiere würden derzeit einen Boden suchen. Knapp über der 13-Euro-Marke scheine sich der Kurs langsam zu stabilisieren. Ob die Bodenbildung nachhaltig sei, würden die kommenden Tage zeigen. Unterdessen habe sich CEO Oliver Steil zu der aktuellen Entwicklung seines Unternehmens geäußert.Gegenüber dem Magazin "Focus Money" habe Steil nochmal zu Protokoll gegeben, dass dem Unternehmen "hausgemachte Fehler unterlaufen" seien. Man habe die Zahl der Mitarbeiter binnen fünf Jahren verdreifacht, ohne diese richtig eingearbeitet zu haben.Der Kursverlauf sei nun absolut enttäuschend und das Vertrauen des Kapitalmarktes erschüttere. Die Aktionäre seien zu Recht aufgrund der gekappten Prognosen unglücklich, habe Steil eingeräumt.Er habe betont, dass der Konzern weiterhin zweistellig wachse und die Nettoverschuldung sehr gering sei. Vor allem aber arbeite man weiterhin "hochprofitabel".Oliver Steil gebe offen Fehler zu und verspreche Besserung. Das sei eine gute Basis, um das Investorenvertrauen zurückzugewinnen. Für die Entwicklung des Aktienkurses sei jedoch die weitere operative Entwicklung des Unternehmens von entscheidender Bedeutung. TeamViewer müsse nun liefern. Die erste Gelegenheit hierzu hat es auf dem Kapitalmarkttag am 10. November, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.10.2021)