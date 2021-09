Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die zuletzt vom Ronaldo-Wechsel nach Manchester getriebenen TeamViewer-Papiere hätten am Dienstag wieder Federn gelassen. Auf der Handelsplattform Tradegate seien die Aktien des Herstellers von Fernwartungssoftware zeitweise knapp zwei Prozent auf 28,70 Euro gesunken. Tags zuvor seien sie über ihre 50-Tage-Linie geklettert und hätten sie sich noch an der Charthürde von 30 Euro versucht. Sie hätten damit von der Rückkehr des Fußball-Superstars Christiano Ronaldo zum TeamViewer-Werbepartner Manchester United profitiert. Derzeit notiere das Papier noch 0,9 Prozent im Minus bei 29,14 Euro.Belastet hätten am heutigen Dienstag die schwachen Wachstumssignale des Videokonferenzdienstes Zoom für das laufende Quartal. Der Boom durch den starken Trend zum Homeoffice während der Corona-Pandemie ebbe ab.Der Videokonferenzdienst Zoom habe am Montagabend die Zahlen für das vergangene Quartal gemeldet. Das Geschäft boome zwar weiter - im zweiten Quartal sei erstmals die Marke von einer Milliarde Dollar beim Umsatz geknackt worden. In den drei Monaten bis Ende Juli habe das Unternehmen unterm Strich knapp 317 Millionen Dollar verdient, wie es am Montag nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe. Das seien über 70 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum gewesen. Zoom habe weiter vom durch die Corona-Pandemie beschleunigten Trend zum Homeoffice profitiert. Die Erlöse seien um 54 Prozent auf 1,02 Milliarden Dollar gewachsen.Die Aktie von TeamViewer sei vorerst am Widerstand bei 30 Euro nach unten abgeprallt. Die nachhaltige Trendwende lasse also weiter auf sich warten. Anleger setzen die TeamViewer-Aktie auf die Watchlist, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.08.2021)Mit Material von dpa-AFX