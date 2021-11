DER AKTIONÄR rät Anlegern bis auf weiteres: Solange das Unternehmen kein starkes Wachstum vorweist, bleibt man am besten weiterhin an der Seitenlinie, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur TeamViewer-Aktie. (Analyse vom 12.11.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die drastisch steigenden Corona-Neuinfektionszahlen sollten Teamviewer eigentlich entgegen kommen. Die Wahrscheinlichkeit wachse, dass Schüler bald wieder zuhause lernen müssten, mit Teamviewer Classroom sei der MDAX-Konzern in dem Bereich gut aufgestellt. Auch verstärktes Homeoffice von Angestellten stehe ante portas. Doch das dürfte für einen Aktienaufschwung nicht reichen.Eine Expertengruppe erarbeite gerade ein neues Corona-Strategiepapier für Deutschland. Der Begriff "Lockdown" werde vermieden, Schulschließungen sollten nur ein letzter Schritt zur Entlastung der Kinder- und Jugendmedizin sein. Für den Notfall werde es jedoch Maßnahmen geben, zum Beispiel Home-Office und engmaschige Testpflicht am Arbeitsplatz, verkleinerte Gruppen in Kindergärten und Schulen, etc. Generell solle man seine Kontakte in der Arbeitswelt, der Öffentlichkeit und im Privaten reduzieren.Das rieche nach mehr Teamviewer-Nutzung, aber neues Geschäft werde dabei wohl kaum generiert. Der MDAX-Konzern wolle sich deshalb auf das veränderte Marktumfeld nach der Pandemie einstellen. Mit dem Programm "Remax" sollten "bestimmte Wachstumsinitiativen" wieder beschleunigt und die Kostenbasis stabilisiert werden.Unterdessen kämpfe Teamviewer weiterhin mit einem Führungsumbau. Auf dem Kapitalmarkttag am Mittwoch sei bekannt geworden, dass nach dem Finanzchef auch Marketing-Chefin Lisa Agona den Vorstand verlassen werde. Ihre Aufgaben solle der neue Vertriebschef übernehmen, der derzeit noch gesucht werde. Der Software-Konzern wolle auch auf zweiter Führungsebene schrumpfen. So solle die Organisation wieder agiler und schlanker werden, habe Vorstandschef Oliver Steil den Schritt begründet.Diese Faktoren würden bei der Teamviewer-Aktie weiterhin nicht für große Kauflaune sorgen. Am Freitag-Vormittag rutsche der MDAX-Wert zeitweilig um gut zwei Prozent auf 13,32 Euro ab und nähere sich damit wieder dem Rekordtief, dass Anfang November bei 12,47 Euro markiert worden sei.Die US-Bank J.P. Morgan glaube jedoch, dass der Teamviewer-Umbau aufgehen werde und das Geschäft des Software-Spezialisten in der Zeit nach der Pandemie wieder in die Spur bringe. Analystin Stacy Pollard belasse die Teamviewer-Aktie auf "overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro.