Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

13,745 EUR +1,40% (16.11.2021, 09:38)



XETRA-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

13,81 EUR +1,96% (16.11.2021, 09:23)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (16.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Die TeamViewer-Aktie sei Anfang Oktober in die Knie gegangen. Der Grund dafür sei die Bekanntgabe der vorläufigen Quartalszahlen gewesen, die überraschend schlecht ausgefallen seien. Auch der mit Spannung erwartete Kapitalmarkttag letzte Woche habe für keine neuen Impulse gesorgt. Darauf müssten Anleger jetzt achten.Das bereits stark angeschlagene Chartbild der TeamViewer-Aktie habe sich Anfang Oktober nach der Veröffentlichung der vorläufigen Quartalszahlen noch stärker eingetrübt. Am Tag der Bekanntgabe habe der Titel um insgesamt 24,9 Prozent zurückgesetzt und sei dabei unter die Unterstützung am bisherigen Allzeittief bei 21,38 Euro gerutscht.In den darauf folgenden zwei Wochen habe der Titel unter weiteren Rücksetzern zu kämpfen gehabt, aber letztendlich bei rund 12,50 Euro seinen Boden gefunden. Seitdem sei Ruhe eingekehrt. Die Erholungsversuche Ende Oktober und Anfang November seien rasch abverkauft worden, sodass die Aktie in einer schmalen Range konsolidiere.Nach dem üblen Abverkauf der letzten Wochen kristallisiere sich nun bei der TeamViewer-Aktie eine Bodenbildung heraus. Auch der neutral verlaufende Kapitalmarkttag sowie die fehlende Langfristperspektive würden auf die Stimmung drücken.Solange noch keine eindeutigen Kaufsignale generiert wurden, halten sich Anleger somit zurück und bleiben an der Seitenlinie, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur TeamViewer-Aktie. (Analyse vom 16.11.2021)