ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (30.08.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Die TeamViewer-Aktie stehe aktuell knapp 4% im Plus und sei damit die heutige Nummer 1 im TecDAX. Der Grund dafür möge dem ein oder anderen etwas skurril vorkommen. Nichtsdestotrotz sei dem Titel damit ein charttechnischer Ausbruch geglückt. Genüge das schon für eine nachhaltige Trendwende?Der Hauptgrund für den Ausbruch der TeamViewer-Aktie dürfte der Wechsel des Fußball-Stars Cristiano Ronaldo von Juventus FC zu Manchester United sein. TeamViewer sei Haupttrikotsponsor des neuen Vereins, weshalb Ronaldo künftig mit Firmen-Logo auf dem Platz stehen werde. Mit schlappen 335 Mio. Followern auf Instagram sei das eine attraktive Werbemethode für den deutschen Tech-Konzern.Diese Meldung habe die TeamViewer-Aktie stark beflügelt. Die mittelfristige Abwärtstrendlinie sei nach einem zögerlichen Ausbruchsversuch am Freitag nun nachhaltig bei 28,60 Euro gebrochen worden. Während der heutigen Aufwärtsbewegung habe der Titel sogar die Hürde an der 50-Tage-Linie bei 29,19 Euro überwunden und habe damit ein weiteres Kaufsignal generiert.Aus charttechnischer Sicht mache die TeamViewer-Aktie einen ersten Schritt in die richtige Richtung. Es bleibe allerdings abzuwarten, ob der kurzfristige Aufschwung wegen des Ronaldo-Wechsels anhalten könne. Von einer Trendwende sei derzeit auf jeden Fall noch nicht zu sprechen. Anleger könnten jedoch die TeamViewer-Aktie auf die Watchlist setzen und sich an die oben genannten Marken halten, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link