Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (22.02.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Spezialisten TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Vergangene Woche habe der Finanzinvestor Permira ein weiteres Aktienpaket von TeamViewer auf den Markt geworfen. Sorgen sollten sich Anleger über den Verkauf von 13,2 Millionen, was rund sieben Prozent aller Anteile an TeamViewer entspreche, jedoch nicht. Denn dadurch würden sich auch Chancen eröffnen.In den eineinhalb Jahren nach dem Börsengang habe Permira, der TeamViewer 2014 gekauft habe, bereits drei Platzierungen durchgeführt. Das Paket von rund 20 Prozent der Anteile, das Permira noch halte, sei derzeit fast zwei Milliarden Euro wert.Mit jeder Platzierung steige der Streubesitz und damit auch die Chancen für einen möglichen Aufstieg in den DAX, wenn der deutsche Leitindex im September von 30 auf 40 Werten aufgestockt werde. Dazu müsste aber auch der Kurs noch mal deutlich anziehen.(Mit Material von dpa-AFX)