Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (13.04.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.TeamViewer sei dank seiner Software zu Fernwartung ein klarer Corona-Gewinner gewesen. Doch mit dem nahenden Ende der Pandemie sei die Aktie massiv eingebrochen. Mittlerweile zeichne sich jedoch eine Stabilisierung ab. Dabei bilde der Chart eine vielversprechende Formation aus, die enormes Kurspotential berge. Anleger würden auf diese Marke achten.Die Bilanz sei verheerend gewesen, als der Abverkauf der TeamViewer-Aktie Mitte Dezember sein Ende gefunden habe. 10,72 Euro sei die Aktie noch wert gewesen - ein Abschlag von 80 Prozent im Vergleich zum Höchststand vom Juli.Seitdem sei die Aktie auf Stabilisierungskurs. So hätten die folgenden Tiefs über den jeweils vorausgegangenen gelegen (Januar: 11,10 Euro, März 11,40 Euro, April: 12,29 Euro). Für einen intakten Aufwärtstrend reiche das jedoch noch nicht aus. Hierfür müssten die Hochs (Februar: 16,47 Euro, März: 14,58 Euro) ihre Vorgänger überbieten."Der Aktionär" habe die Aktie von TeamViewer schon vor längerer Zeit ins Real-Depot aufgenommen. Er setzt darauf, dass die Formation nach oben aufgelöst wird, so Marco Schmidberger von "Der Aktionär" zur TeamViewer-Aktie. (Analyse vom 13.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von TeamViewer befinden sich im Real-Depot von "Der Aktionär".