Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Der massive Kurssturz der TeamViewer-Aktie gehe vorerst in die nächste Runde. Nachdem der Anbieter von Software für Fernwartungen und Videokonferenzen in der vergangenen Woche die Prognose kräftig gekappt habe, sei die Aktie in die Knie gegangen. Nun würden sich immer mehr Analysten zu Wort melden - und würden ein klar negatives Bild zeichnen.Gestern habe Morgan Stanley-Analyst George Webb die TeamViewer-Aktie von "overweight" auf "equal-weight" abgestuft und das Kursziel deutlich von 48,00 auf 18,50 Euro gesenkt. "Auch wenn das Unternehmen nun seine Ziele überarbeitet hat, bleiben die Risiken weiter bestehen. Es gilt zudem abzuwarten, ob die Kürzungen ausreichen", habe Webb geschrieben und hoffe auf mehr Klarheit anlässlich des Kapitalmarkttages am 3. November.Am Dienstag lege die Deutsche Bank nach: Analyst Gianmarco Conti sehe in der jüngsten Gewinnwarnung des Softwareherstellers nicht nur ein Großreinemachen. Das Ausmaß habe überrascht und es werde nun klar, dass es nicht nur ein temporärer Rückschlag sei, so der Experte. Vielmehr habe der Trend gedreht, die Konkurrenz nehme zu und auch die Kostenbasis sei gestiegen. Conti habe die Aktie von "buy" auf "hold" abgestuft und das Kursziel von 40 auf 16,50 Euro gesenkt.Es sehe düster aus für TeamViewer. "Der Aktionär" habe bereits seit Monaten vom Kauf abgeraten. Eine Short-Empfehlung habe über 100 Prozent Gewinn eingebracht. Klar sei aber auch: Die Aktie scheine inzwischen überverkauft. Eine technische Gegenbewegung dürfte in Kürze folgen. Ansonsten müssen weitere Details vom Kapitalmarkttag am 3. November abgewartet werden, so Michael Schröder. (Analyse vom 12.10.2021)Mit Material von dpa-AFX