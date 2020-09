Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (04.09.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Spezialisten TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Die Aktionäre des Softwareunternehmens hätten aktuell wenig Grund zur Freude. Unabhängig von der Kurskorrektur bei DAX, NASDAQ und S&P sei die TeamViewer-Aktie schon ab Donnerstagmittag heftig unter die Räder gekommen. Die TeamViewer-Aktie sei neben anderen Papieren, die von der coronabedingten Kursrally stark profitiert hätten, abgestraft worden. Der Titel sei nun auf Richtungssuche.Mit dem Bruch der 50-Tage-Linie bei 46,40 Euro habe die TeamViewer-Aktie den Weg nach unten angetreten. Beim erneuten Test der Zone um 41 Euro (Unterstützung aus dem April und Tief vom 10. August) habe diese am Freitag zunächst behauptet werden können, so dass eine Seitwärtsbewegung zu erwarten sei. Gebe das Papier dieses Level preis, so stehe einem Test der 34/35 Euro kaum etwas entgegen.TeamViewer stehe charttechnisch in einer Seitwärtskonsolidierung fest.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link