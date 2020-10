Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (27.10.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Software-Spezialisten TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die TeamViewer-Aktie sei gestern kräftiger unter Druck geraten. Sie sei zeitweise bis auf 37 Euro durchgereicht worden, bevor hier eine Erholung eingesetzt habe. Der Aktienprofi führe dies vor allem auf technische Gründe zurück. Dann sei relativ starker Verkaufsdruck aufgekommen, die Nachricht, dass Permira in der vergangenen Woche massiv Aktien mit einem ordentlichen Discount in den Markt gedruckt habe. Das alles habe die TeamViewer-Aktie belastet. Bei der Marke von 37 Euro hätten vielleicht einige Anleger festgestellt, dass TeamViewer der potenzielle Gewinner sei, der erneut profitieren könnte, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.10.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze TeamViewer-Aktie: