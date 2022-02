Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Im vergangenen Jahr sei die TeamViewer-Aktie einer der Top-Verlierer auf dem heimischen Kurszettel gewesen. Seit Jahresbeginn habe der Wind gedreht. Die Hoffnung auf eine operative Trendwende habe den Kurs angetrieben. Für 2022 habe in der Spitze ein Plus von 38 Prozent zu Buche gestanden. Im Hoch sei es hoch bis auf 16,47 Euro gegangen. Doch nun gebe es erst einmal eine Verschnaufpause.Zum Wochenschluss habe eine Verkaufsempfehlung der Bank of America (BofA) die Aktie ausgebremst. Die Experten hätten ihre Einschätzung von "neutral" auf "underperform" und das Ziel von 16 auf 14 Euro gesenkt.Zum Wochenstart stehe nun die nächste Belwährungsprobe an: Der Ukraine-Konflikt spitze sich zu. Eine Entspannung sei nicht in Sicht. Die Börsen würden wie gewohnt reagieren: Die Verunsicherung steige, die Kurse würden fallen. Nachrichten rund um den Ukraine-Konflikt würden in den kommenden Tagen für Bewegungen bei den Kursen sorgen - in beide Richtungen.Das Fazit hat Bestand: Investierte Anleger bleiben dabei - sollten sich aber auf einen weiterhin recht volatilen Kursverlauf einstellen und etwas Zeit mitbringen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Das Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 300 Millionen Euro dürfte größere Rücksetzer abfedern. Neben möglichen operativen Verbesserungen sollte das Thema "Übernahme" im weiteren Jahresverlauf für Impulse sorgen. (Ausgabe vom 14.02.2022)Mit Material von dpa-AFX