Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (23.04.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die quirin bank aus Berlin komme bei der TeamViewer-Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 71 Euro. Die TeamViewer-Aktie notiere im Bereich von 37 Euro. Die Analysten würden also mehr als 80% Potenzial sehen. Die quirin bank sei zwar ein renommiertes Haus, aber nicht so gehört unter den Anlegern. Trotzdem sei eine Aufwärtsbewegung in der nächsten Zeit nicht ausgeschlossen. Auf dem Chart sei ein Doppelboden im Bereich der Tiefs vom November und April zu sehen. Anleger könnten eine kleine Trading-Position in der TeamViewer-Aktie aufbauen, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.04.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze TeamViewer-Aktie: