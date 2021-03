Tradegate-Aktienkurs Tapestry-Aktie:

36,19 EUR +0,47% (11.03.2021, 16:50)



NASDAQ-Aktienkurs Tapestry-Aktie:

43,37 USD +1,12% (11.03.2021, 16:46)



ISIN Tapestry-Aktie:

US8760301072



WKN Tapestry-Aktie:

A2JSR1



Ticker-Symbol Deutschland Tapestry-Aktie:

COY



NYSE-Symbol Tapestry-Aktie:

TPR



Kurzprofil Tapestry Inc.:



Tapestry Inc. (ISIN: US8760301072, WKN: A2JSR1, Ticker-Symbol Deutschland: COY, NYSE-Symbol: TPR) ist ein US-Hersteller von Lederwaren. Der als Familienunternehmen gegründete Konzern produziert Handtaschen, Koffer, Geldbörsen sowie unterschiedliche Accessoires wie Gürtel, Sonnenbrillen, Schlüsselanhänger oder Schirme für Damen und Herren. Die Produkte von Tapestry werden in erster Linie in den USA und in Kanada in eigenen Läden verkauft, können aber auch über einen Online-Store bestellt werden. (11.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tapestry-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Luxusmodeherstellers Tapestry Inc. (ISIN: US8760301072, WKN: A2JSR1, Ticker-Symbol Deutschland: COY, NYSE-Symbol: TPR) unter die Lupe.Bei Tapestry laufe es rund. Auch die Mehrzahl der Analysten sehe die Aktie positiv und habe das Papier mit "Buy-Etikett" versehen. Nachdem zuletzt BMO Capital das Kursziel für die Aktie auf 45 Dollar erhöht habe, gebe es heute eine weitere positive Analystenstimme. Die Aktie des Luxusmodenherstellers könne davon im frühen US-Handel profitieren und gewinne mehr als ein Prozent.Konkret habe Cowen Tapestry, Farfetch und MyTheresa als "Top-Picks" bezeichnet. Zudem habe das US-Analysehaus erklärt, dass alle drei als globale Luxusplattformen gut positioniert seien. Cowen glaube, dass die drei Unternehmen in der Lage seien, neue Kunden zu gewinnen, wenn die Wirtschaft wieder anziehe.Auch "Der Aktionär" sei positiv für das Segment gestimmt und habe in der Ausgabe 07/21 Tapestry als Branchenfavorit empfohlen. Die Aktie habe bewertungsmäßig noch ordentlich Luft nach oben: Während Farfetch ein 2021er KUV von rund 9 aufweise, liege die entsprechende Kennziffer bei Tapestry gerade mal bei 2,2. Auch das Chartbild sehe positiv aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tapestry-Aktie: