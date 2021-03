Börsenplätze Tapestry-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tapestry-Aktie:

79,37 EUR +3,94% (09.03.2021, 17:12)



NASDAQ-Aktienkurs Tapestry-Aktie:

94,42 USD +4,57% (09.03.2021, 16:58)



ISIN Tapestry-Aktie:

US8760301072



WKN Tapestry-Aktie:

A2JSR1



Ticker-Symbol Deutschland Tapestry-Aktie:

COY



NYSE-Symbol Tapestry-Aktie:

TPR



Kurzprofil Tapestry Inc.:



Tapestry Inc. (ISIN: US8760301072, WKN: A2JSR1, Ticker-Symbol Deutschland: COY, NYSE-Symbol: TPR) ist ein US-Hersteller von Lederwaren. Der als Familienunternehmen gegründete Konzern produziert Handtaschen, Koffer, Geldbörsen sowie unterschiedliche Accessoires wie Gürtel, Sonnenbrillen, Schlüsselanhänger oder Schirme für Damen und Herren. Die Produkte von Tapestry werden in erster Linie in den USA und in Kanada in eigenen Läden verkauft, können aber auch über einen Online-Store bestellt werden. (09.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tapestry-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Luxusmodeherstellers Tapestry Inc. (ISIN: US8760301072, WKN: A2JSR1, Ticker-Symbol Deutschland: COY, NYSE-Symbol: TPR) unter die Lupe.Der US-Titel sei seit Anfang Februar über 30 Prozent gestiegen. Startschuss für die Rally seien starke Zahlen von Tapestry fürs zweite Quartal gewesen. Die AKTIONÄR-Empfehlung notiere trotz des heutigen Rücksetzers nur knapp unter dem 52-Wochenhoch (44,50 Dollar) und sei weiterhin aussichtsreich.Der Erfolg von Tapestry Inc. fuße im Wesentlichen auf drei Säulen. Ein Erfolgsfaktor sei das Onlinegeschäft, das im vergangenen Quartal dreistellig habe zulegen können. Und der Online-Shopping-Trend sei gerade durch die Corona-Pandemie weiter verstärkt worden. Davon dürfte Tapestry langfristig profitieren.Profitiert habe Tapestry zudem von höheren durchschnittlichen Verkaufspreisen. Hier habe man auf der einen Seite Rabatt-Aktionen zurückgefahren. Auf der anderen Seite seien allein in den USA rund 1,5 Millionen Neukunden gewonnen worden.Tapestry sei mit seinen drei Top-Marken (Coach, Kate Spade und Stuart Weitzman) hervorragend aufgestellt und dürfte sowohl vom Trend zu mehr Online-Shopping als auch vom chinesischen Markt profitieren. Auch die Bewertung mit einem 2021er-KGV von rund 17 habe noch Luft nach oben. Genauso sei der Aufwärtstrend intakt.Engagierte Anleger, die der Empfehlung (Ausgabe 07/21) des AKTIONÄR gefolgt seien, sollten die Gewinne laufen lassen. Carsten Kaletta von "Der Aktionär" sieht das Kursziel für die Tapestry-Aktie bei 45,00 Euro. (Analyse vom 09.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link