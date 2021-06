Nach mehreren vergeblichen Ausbruchsversuchen über den 40.000er-Widerstand und der großen Unsicherheit im Zusammenhang den strengen Maßnahmen der chinesischen Regierung komme der erneute Rückschlag nicht völlig überraschend. Er sei deshalb jedoch nicht weniger schmerzhaft.



Zwar könne der erneute Rückschlag beim Bitcoin eine Chance für Schnäppchenjäger sein. Anleger sollten allerdings nicht ins fallende Messer greifen und eine Stabilisierung abwarten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Talfahrt am Kryptomarkt geht weiter, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Bitcoin knicke am Dienstagnachmittag zeitweise um weitere 9% ozent ein und falle dabei unter die wichtige charttechnische Unterstützung von 30.000 USD. Gelinge jetzt kein schneller Rebound, würden weitere Verlust drohen.Bislang habe sich die charttechnische Unterstützung im Bereich der 30.000er-Marke als solide erwiesen und die untere Begrenzung des mittelfristigen Seitwärtstrends dargestellt. Am heutigen Dienstag habe der Bitcoin jedoch das bisherige Korrekturtief bei rund 30.700 USD und anschließend auch die runde Chartmarke gerissen.Auf dem aktuellen Niveau von rund 29.500 USD notiert die digitale Leitwährung so niedrig wie seit Januar nicht mehr. Ausgehend vom Allzeithoch am 14. April bei fast 65.000 USD habe sich der Kurs mehr als halbiert. Sofern kein kurzfristiger Rebound gelinge, drohe sich das Chartbild nun weiter einzutrüben. Selbst ein erneuter Rückfall auf das Ausbruchsniveau im Bereich des 2017er-Hochs bei rund 20.000 USD sei nun möglich.Bei zahlreichen großen Altcoins sei die Lage am Dienstag noch deutlich dramatischer. In den Top 10 nach Market Cap würden Binance Coin, Cardano, XRP, Dogecoin und Polkadot sogar jeweils um rund 20% crashen. Der Gesamtmarkt verliere auf 24-Stunden-Sicht rund 11%. Leichte Gewinne könnten in diesem Umfeld nur Stablecoins wie Tether, USD Coin, Binance USD und Dai verzeichnen.