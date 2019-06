Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Talfahrt an den Ölmärkten setzte sich in der vergangenen Handelswoche mit einem Verlust von 5,7% weiter fort, so die Analysten der NORD LB.Zusätzlichen Abwärtsdruck würden die Ölpreise durch die starke non-OPEC Förderleistung erfahren, welche nach aktuellen Zahlen wieder zu einem merklichen Anstieg der US-Lagermengen geführt habe. Die Versorgungslage an den physischen Ölmärkten stelle sich somit in Summe trotz der wegfallenden Förderungen in Venezuela und dem Iran als auskömmlich dar, womit der gegenwärtige Preisabtrieb auch fundamental begründet sei. Ein strukturelles Überangebot und eine längerfristige Abwärtsbewegung würden die Analysten der NORD LB jedoch nicht erwarten. Grundvoraussetzung hierfür bleibe eine entsprechende Verlängerung der aktiven Fördermengensteuerung seitens der OPEC+ über den Juni hinaus.Wie sich anhand der letzten Wochen verdeutlicht habe, würden am aktuellen Rand klar die Abwärtsrisiken im Rahmen der globalen Konjunktur- und Ölnachfragesorgen dominieren. Die Aufwärtsrisiken rund um die geopolitischen Spannungen im Iran und Venezuela sowie in weiteren OPEC Staaten wie Libyen oder Algerien würden derzeit eher im Hintergrund bleiben, würden aber weiterhin ein hohes Volatilitätspotenzial bergen. (03.06.2019/ac/a/m)