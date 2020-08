Nasdaq-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

167,685 USD +2,23% (03.08.2020, 22:00)



ISIN Take-Two Interactive-Aktie:

US8740541094



WKN Take-Two Interactive-Aktie:

914508



Ticker-Symbol Take-Two Interactive-Aktie Deutschland:

TKE



Ticker-Symbol Take-Two Interactive-Aktie Nasdaq:

TTWO



Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (04.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Videospielentwicklers Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq-Symbol: TTWO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Umsatz von Take-Two Interactive sei im letzten Quartal um 54% auf knapp 1 Mrd. USD gestiegen. Das Ergebnis habe ein Plus von 90% verbucht. Beides habe die Erwartungen so deutlich übertroffen, dass die Take-Two Interactive-Aktie nachbörslich kräftig weiter gelaufen sei. Der Aufwärtstrend setze sich also fort. Hinzu kommt die Erkenntnis, dass Spiele-Publisher eines der besten Quartale in ihrer Geschichte hinter sich haben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Take-Two Interactive-Aktie. (Analyse vom 04.08.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Take-Two Interactive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:150,10 EUR +5,16% (04.08.2020, 11:22)