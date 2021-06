Tradegate-Aktienkurs Take-Two Interactive-Aktie:

Kurzprofil Take-Two Interactive Software Inc.:



Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq-Symbol: TTWO) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiven Unterhaltungsmedien. Take-Two vermarktet seine Produkte über die beiden Labels "Rockstar Games" und "2K". Sie sind konzipiert für Konsolensysteme wie die Sony PlayStation 3 und PlayStation 4, Microsofts Xbox 360 und Xbox One und für PCs (inkl. Smartphones und Tablets). Als Vertriebswege nutzt das Unternehmen den physischen Einzelhandel, digitale Downloads, Online-Plattformen und Cloud-Streaming-Dienste. (05.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Take-Two Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, Nasdaq-Symbol: TTWO) unter die Lupe.Das US-Unternehmen setze mit einer weiteren Übernahme ihre Mobile-Strategie fort. Mit dem Zukauf von Nordeus habe sich Take-Two Interactive am Mittwoch ein weiteres bekanntes Mobile-Game –gesichert und wage den Eintritt in einen neuen Sportspielemarkt.Insgesamt rund 378 Millionen Dollar inklusiver erfolgsbasierter Prämien lege Take-Two Interactive für Nordeus auf den Tisch. Nach den Zukäufen von Social Point 2017 (bekannt für "Monster Legends") und Playdots 2020 (bekannt für "Dots" und "Two Dots") hole sich der US-Konzern damit ein weiteres großes Mobile-Game ins Haus. Denn der serbische Entwickler Nordeus ist für "Top Eleven" verantwortlich, das mit über 240 Mio. registrierten Nutzern erfolgreichste Fußballmanagerspiel auf Smartphones.Eine spannende Übernahme, die Take-Twos Reichweite auf dem schnell wachsenden Mobile-Markt erhöhe. Im Vergleich zu den vorangegangenen Zukäufen zeichne sich zudem eine gewisse Synergie im Bereich der Sportspiele ab, auch wenn zum aktuellen Zeitpunkt nicht geplant sei, die Nordeus-Entwickler an NBA2K oder WWE2K arbeiten zu lassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Take-Two Interactive-Aktie: