NYSE-Aktienkurs Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:

128,80 USD +7,06% (03.01.2022, 22:10)



ISIN Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:

US8740391003



WKN Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:

909800



Ticker-Symbol Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:

TSFA



NYSE-Symbol Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:

TSM



Kurzprofil Taiwan Semiconductor Manufacturing:



Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) zählt zu den weltgrößten Chip-Auftragsfertigungs-Unternehmen. Die Gesellschaft wurde im Jahr 1987 als ein Joint Venture der Volksrepublik China, Philips und einigen Privatinvestoren gegründet und ist seit 1997 an der Börse notiert. Kernkompetenz von TMSC ist die Herstellung von Halbleiterscheiben im Auftrag zahlreicher namhafter Unternehmen. Das Leistungsspektrum umfasst die Produktion von CMOS-Halbleiterelementen, Hochfrequenz- und Mixed-Signal-Halbleiter, BiCMOS mixed-signal-Halbleiter wie auch andere IR’s (Integrated Circuits = integrierte Schaltkreise), die auf Patenten und Bauanleitungen von Kunden basieren. Ergänzt wird die Produktpalette durch das Angebot von Design, Mask-Making, Testen und Montage-Services. (04.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Taiwan Semiconductor: Neues Kaufsignal - ChartanalyseDie Aktie von Taiwan Semiconductor (TSMC) (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) erreichte am 15. Februar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 142,19 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend habe die Aktie einen kurzen, scharfen Rücksetzer auf 107,89 USD hinnehmen müssen. Danach sei die Aktie mehrere Monate zwischen diesem Hoch und einer Widerstandsbereich um 127,40 USD seitwärts gelaufen. Gestern habe der Aktienkurs deutlich angezogen und habe die Hürde bei 127,40 USD leicht überwunden.Bestätige sich der Ausbruch über 127,40 USD, dann komme es zu einem neuen Kaufsignal. Die Aktie könnte dann in Richtung 142,19 USD und später sogar in Richtung 169,53 USD ansteigen. Dort liege ein wichtiges langfristiges Ziel. Sollte der Wert allerdings doch noch unter 107,89 USD abfallen, dann wäre mit einem weiteren Rücksetzer in Richtung 88,81 USD zu rechnen. (Analyse vom 04.01.2022)Börsenplätze Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR-Aktie:114,00 EUR 0,00% (04.01.2022, 08:46)