103,00 EUR -0,77% (09.04.2021, 17:03)



122,59 USD -0,68% (09.04.2021, 16:53)



US8740391003



909800



TSFA



TSM



Kurzprofil Taiwan Semiconductor Manufacturing:



Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) zählt zu den weltgrößten Chip-Auftragsfertigungs-Unternehmen. Die Gesellschaft wurde im Jahr 1987 als ein Joint Venture der Volksrepublik China, Philips und einigen Privatinvestoren gegründet und ist seit 1997 an der Börse notiert. Kernkompetenz von TMSC ist die Herstellung von Halbleiterscheiben im Auftrag zahlreicher namhafter Unternehmen. Das Leistungsspektrum umfasst die Produktion von CMOS-Halbleiterelementen, Hochfrequenz- und Mixed-Signal-Halbleiter, BiCMOS mixed-signal-Halbleiter wie auch andere IR's (Integrated Circuits = integrierte Schaltkreise), die auf Patenten und Bauanleitungen von Kunden basieren. Ergänzt wird die Produktpalette durch das Angebot von Design, Mask-Making, Testen und Montage-Services. (09.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chip-Auftragsfertigers Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSMC) (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) unter die Lupe.Der Chip-Hersteller habe in Q1 erneut einen Umsatzrekord aufgestellt. Kein Wunder, denn die Fabriken in Taiwan würden laut dem CEO C.C. Wei "mit über 100 Prozent Auslastung" laufen.Kaum eine Branche bleibe von der aktuellen Chip-Knappheit verschont. Während andere wegen des Mangels an wichtigen Komponenten nicht produzieren könnten und bereits reihenweise Umsatzwarnungen ausgegeben hätten, stelle TSMC einen Umsatzrekord nach dem anderen auf.Laut einer Mitteilung vom Freitag habe TSMC seinen Umsatz im ersten Quartal um 17 Prozent auf 362 Mrd. Taiwan-Dollar (10,7 Mrd. Euro) gesteigert. Damit habe TSMC die Erwartungen der Analysten von 361 Mrd. Taiwan-Dollar und seine eigene Prognose von 360 Mrd. Taiwan-Dollar leicht übertroffen. Detaillierte Zahlen würden erst am 15. April präsentiert.TSMC profitiere aktuell stark von der Chip-Knappheit und wolle sich auch künftig vom Wachstumsmarkt das größte Stückchen sichern. Solange es operativ derart hervorragend läuft, sollten Anleger der AKTIONÄR-Empfehlung aus 32/20 treubleiben und die Kursgewinne von rund 55 Prozent laufen lassen, so der Experte Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 09.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link