Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

63,66 Euro -0,58% (11.04.2019, 11:48)



NASDAQ-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

72,16 USD +/- 0,00% (11.04.2019, 14:37, vorbörslich)



ISIN T-Mobile US-Aktie:

US8725901040



WKN T-Mobile US-Aktie:

A1T7LU



Ticker Symbol T-Mobile US-Aktie Deutschland:

TM5



NASDAQ-Ticker-Symbol T-Mobile US-Aktie:

TMUS



Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker Symbol: TM5, NASDAQ-Ticker-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter.

(11.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - T-Mobile US-Aktienanalyse von Analyst Timothy Horan von Oppenheimer:Laut einer Aktienanalyse äußert Timothy Horan, Aktienanalyst von Oppenheimer, in Bezug auf die Aktien des US-Mobilfunkers T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker Symbol: TM5, NASDAQ-Ticker-Symbol: TMUS) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Oppenheimer halten strukturelle Veränderungen für notwendig, um den Deal zwischen T-Mobile US Inc. und Sprint durch das US-Justizministerium zu bringen. Der Spread zwischen den beiden Aktien habe sich nach Berichten über Skepsis im Justizministerium vergrößert.Analyst Timothy Horan geht statt einer 80%igen Wahrscheinlichkeit für eine Genehmigung des Zusammenschlusses nur noch von einer 50%-Chance aus.In ihrer T-Mobile US-Aktienanalyse stufen die Analysten von Oppenheimer den Titel unverändert mit "outperform" ein und bestätigen das Kursziel von 90,00 USD.Börsenplätze T-Mobile US-Aktie:Düsseldorf-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:62,70 Euro -1,94% (11.04.2019, 13:16)