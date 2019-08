Börsenplätze TUI-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

8,412 EUR -0,97% (20.08.2019, 15:13)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

8,432 EUR -0,54% (20.08.2019, 15:28)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (20.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Simon Seeser vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Simon Seeser von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Einen kleinen Lichtblick gebe es für TUI-Anleger. WorldQuant, einer der größten Leerverkäufer bei TUI, habe sich erneut dazu entschieden, einen großen Teil seiner Shortpositionen zu schließen und dementsprechend Aktien zurückzukaufen.Die Shortposition des Hedgefonds sei dabei um rund 15 Prozent auf 3,41 Mio. Aktien gesunken. Das entspreche 0,59 Prozent aller TUI-Aktien. Insgesamt seien 2,72 Prozent der TUI-Aktien, also rund 16 Mio., momentan short. Neben WorldQuant gebe es noch drei weitere große Shortseller. Dazu würden Marshall Wace LLP (8,35 Mio. Aktien, 1,42 Prozent) AQR Capital (4,23 Mio. Aktien, 0,7 Prozent) und D.E. Shaw&Co. (3,64 Mio. Aktien, 0,6 Prozent) zählen.Erst Mitte Juli habe auch Marshall Wace LLP seine Shortpositionen um 470.000 Aktien geschmälert. Sollte sich der Titel endlich aus der Seitwärtsphase befreien, dürfte das zu weiteren Rückkäufen der Shortseller führen. Das würde dann wiederum auch den Aktienkurs beflügeln.Die noch immer anhaltende Seitwärtsphase bei der TUI-Aktie deute stark auf Bodenbildung hin. Anleger sollten trotzdem ihre Positionen mit einem Stopp im Bereich von 7,50 Euro nach unten absichern, so Simon Seeser von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link