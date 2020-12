Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (29.12.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI erhalte womöglich weitere staatliche Unterstützung. So seien finanzielle Hilfen von Niedersachsen im Gespräch, berichte die dpa. Diese Nachricht und die Hoffnung auf einen schnellen Impf-Prozess würden die Anleger bei der Aktie zugreifen lassen.Nach dpa-Informationen aus dem Umfeld der Landesregierung seien 400 Millionen Euro in Form von Bürgschaften im Gespräch. Die Landtagsopposition sei tendenziell dagegen. Nach Auffassung der Grünen dürfe der weltgrößte Reiseanbieter keine umfangreiche Unterstützung aus Landesmitteln wie etwa die Beteiligungen Deutsche Messe AG oder Flughafen Hannover bekommen.Finanzexperte Stefan Wenzel habe sich ebenfalls dagegen ausgesprochen. "Es ist nicht Aufgabe des Staates, die TUI-Investoren zu retten, die bislang herzlich wenig zur Lösung beigetragen haben", kritisierte Wenzel. Die FDP habe eine Bürgschaft in diesem Fall bereits Anfang Dezember ein "unverantwortliches Risiko" genannt.Die Gesamthilfe für den weltweit größten Touristik-Konzern - private Kapitalspritzen inklusive - belaufe sich mittlerweile auf rund 4,8 Milliarden Euro. Auch ein Einstieg des Bundes über die Wandlung etwa von Anleihen in Aktien sei vorbereitet, was Kritiker staatlicher Eingriffe mit gemischten Gefühlen sehen würden.Eine Entscheidung solle am 13. Januar fallen. Es gebe noch einige Punkte zu prüfen, heiße es. Für die Messegesellschaft in Hannover habe das Land bereits konkrete Hilfen in Aussicht gestellt, auch für den Airport Hannover-Langenhagen seien Bürgschaften und ergänzende Kapitalspritzen in der Diskussion.Mit einer Bürgschaft vom Land Niedersachsen würde TUI einen weiteren Baustein setzen, um das Überleben zu sichern. Dazu geselle sich die Hoffnung, dass der Impf-Prozess so schnell voranschreite, dass im Sommer die touristische Welt wieder (einigermaßen) in Ordnung sei. Die TUI-Aktie befindet sich weiterhin im AKTIONÄR-Langfrist-Depot. Trader können auf eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung spekulieren, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur TUI-Aktie. (Analyse vom 29.12.2020)Mit Material von dpa-AFX