Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (30.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Gut für die Reiseveranstalter wie TUI: Beim Thema "Reisen" gehe es zusehends voran. So habe sich die EU jüngst für die Einführung des "grünen Impfpasses" ausgesprochen. Geimpfte, genesene und negativ getestete Menschen sollten damit "freier" reisen können. Überdies könnte eine wichtige Destination demnächst von der Liste mit den Reisewarnungen verschwinden und damit die TUI-Aktie stützen.Das Zertifikat solle bis zum Juni eingeführt werden und in allen EU-Ländern gelten. Die Bescheinigung solle Impfungen gegen das Coronavirus, aktuelle negative Testergebnisse und überstandene Covid-Erkrankungen nachweisen, entweder elektronisch oder in Papierform. Damit würden Menschen, die innerhalb der EU reisen würden, von Beschränkungen wie Quarantäne-Pflichten befreit.Mehr Freiheiten seien überdies auf den Kanarischen Inseln in Sicht. Die beliebte Inselgruppe im Atlantik liege seit dieser Woche nach Informationen des Portals "Teneriffa News" nun wieder unterhalb der kritischen Inzidenz-Marke von 50. Sinkende Fallzahlen melde unter anderem Teneriffa. Die Insel sei in den vergangenen Wochen oft das "Sorgenkind" gewesen, das die Inzidenz des gesamten Archipels nach oben getrieben habe. Damit wachse die Hoffnung, in Deutschland von der Liste der Risikogebiete gestrichen zu werden.Die TUI-Aktie tänzele am Freitag um die Nulllinie und notiere bei 4,89 Euro. Im Bereich von 4,85 befinde sich eine Unterstützung.Kurzum: TUI-Anleger bleiben an Bord, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.04.2021)Mit Material von dpa-AFX