Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (08.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Corona-Krise habe die Reisebranche und damit auch TUI schwer getroffen. Alle Hoffnungen würden nun auf den schönsten Monaten des Jahres ruhen. Und die Zahl der "Sommer-2021-Optimisten" wachse beständig: Nachdem jüngst die Bundesregierung in Form des Tourismus-Beauftragten Thomas Bareiß Zuversicht verbreitet habe, melde sich jetzt der Deutsche Reiseverband (DRV) mit Mut machenden Aussagen zu Wort."Erste Reise-Nachfrage werden wir ab Ostern sehen. Ab Mai rechnen wir mit einer größeren Zahl an Auslandsreisen, und im Sommer wird die Reiselust der Deutschen wieder groß sein", habe der Präsident des DRV Norbert Fiebig gegenüber "Bild.de" gesagt.Damit stimme Fiebig dem Tourismus-Beauftragten der Bundesregierung zu, Thomas Bareiß, der jüngst in einem Interview gegenüber "Reuters" gesagt habe, dass "im Sommer schon ein Boom entstehen wird".Auch "Der Aktionär", der die TUI-Aktie in seinem Langfrist-Depot halte, sei vorsichtig optimistisch, dass der Tourismus im Sommer richtig Fahrt aufnehme. Dafür spreche, dass die aktuellen Corona-Zahlen inzwischen wieder rückläufig seien. Wichtig wäre jetzt, dass die Regierung beim Thema "Impfen der Menschen" die Schlagzahl erhöhe und die Mutationen der Erholung der Reisegeschäfts keinen Strich durch die Rechnung machen würden.Kurzum: TUI-Anleger sollten somit gute Nerven und eine gehörige Portion Mut mitbringen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link