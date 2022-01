XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (26.01.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Für TUI scheine es allmählich wieder aufwärts zu gehen. Nachdem zuletzt positive Signale aus England gekommen seien und der Hannoveraner Reisekonzern auch das Ferien-Flugangebot ab Hamburg aufstocken wolle, erleichtere nun die EU den Reiseverkehr innerhalb ihrer Grenzen. Die TUI-Aktie lege zu, stoße allerdings an eine charttechnische Hürde. Rein charttechnisch stehe nun der seit Sommer 2021 verlaufende Abwärtstrend (aktuell bei 3,12 Euro) höheren Kursen im Weg. Werde der überwunden, rücke die 200-Tage-Linie bei 3,29 Euro ins Visier.Die Zeichen würden sich mehren, dass der Tourismus 2022 einen Aufschwung erlebe. Inwieweit sich das in der Bilanz des Reiseveranstalters niederschlage, bleibe abzuwarten. Am 8. Februar kämen frische Zahlen und womöglich ein (einigermaßen) konkreter Ausblick. Anleger sollten weiter außen vor bleiben, erfahrene Trader könnten einen Zock mit dem hoch verschuldeten Touristik-Unternehmen riskieren, sobald die TUI-Aktie die 3,12-Euro-Marke nachhaltig überschritten habe, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.01.2022)(Mit Material von dpa-AfX)Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:3,10 EUR +3,64% (26.01.2022, 14:17)