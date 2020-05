Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI-Aktionäre würden weiter sehr viel Geduld und starke Nerven benötigen. Noch immer sei unklar, wann der europäische Reiseriese sein Kerngeschäft zumindest teilweise wieder aufnehmen könne. Am Wochenende habe es zumindest eine ermutigende Meldung aus China gegeben. Auf ähnliche Nachrichten für den so wichtigen europäischen Markt müsse TUI aber noch warten.Und auch in anderer Hinsicht brauche die Führungsriege des Konzerns noch Geduld: So würden nach einem bestätigten Corona-Fall auf dem in Cuxhaven liegenden Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 3" die Testergebnisse für die gesamte Besatzung erwartet. Diese sollten nach Angaben von Tui Cruises frühestens am Montagabend vorliegen. Dem infizierten Besatzungsmitglied gehe es auf der Isolierstation des Helios-Klinikums Cuxhaven weiterhin gut mit nur milden Symptomen, wie eine Reederei-Sprecherin am Montag gesagt habe.Das Schiff, das derzeit als eine Art Sammeltransporter für knapp 3.000 Beschäftigte eingesetzt werde, sei am Freitag unter Quarantäne gestellt worden. 15 Mitarbeiter hätten sich laut Unternehmensangaben nach dem Anlaufen in Cuxhaven mit "leichten grippeähnlichen Symptomen" an das Bordhospital gewandt. Das Gesundheitsamt und der hafenärztliche Dienst des Kreises Cuxhaven hätten daraufhin Corona-Tests angeordnet - dabei habe sich das eine positive Resultat gezeigt.Die große Herausforderung sei es, die Besatzungsmitglieder aus vielen verschiedenen Ländern von Bord und dann nach Hause zu bekommen, wie die Konzernsprecherin gesagt habe. Die Einreisebeschränkungen vieler Heimatländer seien eine große Hürde. Es werde weiter an einer Lösung gearbeitet.Da sich nun auch das Chartbild wieder spürbar eintrübt, drängt sich ein Einstieg aktuell nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.05.2020)Mit Material von dpa-AFX