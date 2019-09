Börsenplätze TUI-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,728 EUR -2,09% (17.09.2019, 12:30)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,726 EUR -1,32% (17.09.2019, 12:35)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (17.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) zu kaufen.Die beiden Touristikriesen TUI und Thomas Cook seien in zahlreichen Bereichen erbitterte Konkurrenten. Doch aktuell gebe es offenbar Verhandlungen auf Führungsebene über einen spannenden Deal.So berichte das "Handelsblatt", dass TUI ein Auge auf die Thomas-Cook-Tochter Condor geworfen habe. Demnach habe TUI-Chef Fritz Joussen immer noch Interesse an seiner alten Idee, eine eigenständige Charter- und Ferienfluggesellschaft zu gründen. Bei dieser könnten dann die Reiseveranstalter die entsprechenden Flugreisen zu ihren Hotels und Kreuzfahrten buchen.Die Wahrscheinlichkeit, dass ein derartiger Ferienflieger tatsächlich entstehe, stünden allerdings nicht allzu hoch. Zudem hätten aktuell die Gruppe um den chinesischen Mischkonzern Fosun und die Thomas-Cook-Gläubiger die besten Chancen, Condor sowie die anderen Airlines des schwer angeschlagenen Touristikkonzerns unter sich aufzuteilen.Thorsten Küfner von "Der Aktionär" bleibt indes für die günstig bewertete Aktie von TUI zuversichtlich gestimmt und rät zum Kauf (Stopp: 7,50 Euro). Von der Thomas-Cook-Aktie sollten Anleger hingegen tunlichst die Finger lassen. (Analyse vom 17.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link