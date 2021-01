XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,825 EUR -1,37% (12.01.2021, 14:06)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (12.01.2021/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TUI: Unterstützungszone bei 4,20 Euro hält nicht - AktiennewsDie Aktie von TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) verliert am Dienstag weiter an Wert und notiert auf dem tiefsten Niveau seit dem 9. November 2020, so die Experten von XTB.Nachdem die lokale Unterstützungszone bei 4,20 Euro gestern nicht habe verteidigt werden können, wäre ein Rückgang bis auf 3 Euro nicht auszuschließen. In diesem Bereich habe die Aktie von Mitte März bis Ende Oktober einen Boden ausgebildet. TUI sei stark überverkauft (siehe 3-Perioden RSI), doch der Einbruch im Februar und März habe gezeigt, dass extreme Marktzustände lange anhalten könnten. Erst bei Kursen über der oben genannten Zone wäre mit einem neuen Annäherungsversuch an die obere Grenze der mehrmonatigen Range bei 6,35 Euro zu rechnen.Börsenplätze TUI-Aktie:3,842 EUR -2,16% (12.01.2021, 14:21)