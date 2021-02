Mit Material von dpa-AFX



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (10.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Nach den gestrigen Zahlen richte TUI den Blick nach vorn. Unternehmens-Chef Fritz Joussen setze auf ein starkes Sommer-Geschäft. Womöglich starte der Tourismus sogar früher. So könnten die Engländer, der neben Deutschland wichtigste Quellmarkt, aufgrund des dort höheren Impf-Tempos bereits im Spät-Frühling eine Urlaubsreise antreten. Die Reiselust sei jedenfalls allenthalben groß, wie eine aktuelle Umfrage belege.Die aktuelle Erhebung des Zigarettenkonzerns BAT zu den Reiseabsichten der Deutschen zeige, dass knapp die Hälfte der Befragten dieses Jahr würden verreisen wollen - trotz aller Corona-Unsicherheiten. In der Vor-Corona-Zeit habe dieser Wert für 2020 auch "nur" bei 65 Prozent gelegen.Womöglich sei dieser Wert aktuell in Großbritannien sogar höher. Da würden nämlich die Verbraucher durch rasch fortschreitende Impfungen zusehends an Sicherheit gewinnen. Zur Einordnung: In England seien bereits 18 Prozent der Menschen geimpft - in Deutschland hingegen liege die Impf-Quote bei mageren drei Prozent.Der wichtige britische Markt starte auch zu normalen Zeiten etwas früher in die Sommer-Buchungssaison als Deutschland. Diesmal sei es für TUI jedoch besonders entscheidend, dass die Nachfrage daheim ebenso anziehe. "Deutschland holt nun auf", habe Joussen zur Zahlenvorlage am Dienstag gesagt. Bisher indes gelte: "Mehr als die Hälfte unserer Buchungen kommt gerade aus dem Vereinigten Königreich." Keine schlechte Tendenz. Doch weil viele Reisewillige erst spät und kurzfristig buchen würden, bleibe die Planung schwierig. Der TUI-Chef habe außerdem erneut für mehr Corona-Schnelltests geworben.TUI setze auf eine rasche Verbreitung der Impfstoffe, sobald die nötigen Mengen verfügbar seien. "Wir sind sehr positiv gestimmt, dass Sommerurlaub möglich wird", so Joussen. Es werde wohl nicht überall Impfpflichten geben, sondern - je nach Land - auch Testvorschriften als Ersatz, wie schon für Kreuzfahrtgäste. In Großbritannien sollten bereits Ende Mai alle über 50-Jährigen geimpft sein.Auch wenn die Pandemie die Tourismus-Branche derzeit im Schwitzkasten habe, bestehe dennoch die berechtigte Hoffnung, dass der prognostizierte Impf-Fortschritt im Sommer Urlaub und Reisen wieder ermögliche. Bundesregierung, Verbände und auch TUI selbst seien jedenfalls zuversichtlich. Und auch "Der Aktionär", der die TUI-Aktie in seinem Langfrist-Depot halte, sei für dieses Szenario vorsichtig optimistisch.Wichtig: Die TUI-Aktie ist nur für mutige Anleger mit entsprechendem Risiko-Bewusstsein geeignet, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.02.2021)