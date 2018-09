Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reisekonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI-Großaktionär und Aufsichtsratsmitglied Alexey Mordashov habe es wieder getan: Seit Jahren kaufe er stetig Anteile am größten europäischen Touristikkonzern zu. Nun sei er fast bei der 25%-Marke angelangt. Jetzt würden sich zahlreiche Marktteilnehmer fragen, ob er auch bald die 30%-Marke erreichen wolle.TUI verfüge über eine sehr solide Bilanz, eine starke Stellung in zahlreichen attraktiven Märkten und wachse kontinuierlich. Zudem sei die TUI-Aktie mit einem KGV von 11 noch günstig bewertet und biete Dividendenjägern aktuell eine Rendite von 5%. Gelinge nun der Sprung über das Zwischenhoch bei 15,60 Euro, hätte sich das zuvor angeschlagene Chartbild auch wieder etwas aufgehellt. Mutige könnten zugreifen (Stopp: 13,80 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.09.2018)