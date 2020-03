Börsenplätze TUI-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,122 EUR -7,39% (27.03.2020, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,338 EUR -2,63% (27.03.2020, 19:13)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (27.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI-Aktionäre und -Mitarbeiter könnten durchatmen: Die Bundesregierung habe einen Überbrückungskredit in Höhe von 1,8 Milliarden Euro genehmigt. Damit solle gesichert werden, dass der kerngesunde Touristikriese nicht durch die - hoffentlich nur kurzzeitige - Einstellung des Geschäftsbetriebs in finanzielle Schwierigkeiten gerate.So melde der Reisekonzern auf seiner Homepage: "Die TUI AG hat heute die Zustimmung der deutschen Bundesregierung für einen Überbrückungskredit der KfW in Höhe von 1,8 Milliarden Euro erhalten. Mit den Mitteln der staatlichen Förderbank soll die bereits bestehende Kreditlinie der TUI bei ihren Banken in Höhe von 1,75 Milliarden Euro ("Revolving Credit Facility") aufgestockt werden. Der KfW-Überbrückungskredit steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Banken. Die Gespräche dazu sind bereits angelaufen und werden nach der heutigen Entscheidung fortgesetzt."Zur Vereinbarung habe die TUI zudem erklärt: "Zu einer der Bedingungen des KfW-Überbrückungskredites gehört, dass die TUI während der Laufzeit des Überbrückungskredits auf Dividendenzahlungen verzichtet. Damit würde die TUI zum gegenwärtigen Zeitpunkt über Finanzmittel und Kreditlinien in Höhe von insgesamt 3,1 Milliarden Euro verfügen."Der Überbrückungskredit sei ein wichtiger Schritt für die TUI. Der vorläufige Verzicht auf eine Dividende keine Überraschung und in der aktuellen Situation auch kein Beinbruch. In den kommenden Wochen werde nun entscheidend sein, inwieweit der Reiseriese zumindest bestimmte Teile seines Geschäfts wieder aufnehmen kann, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur TUI-Aktie. (Analyse vom 27.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link