XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

8,58 EUR -1,85% (08.04.2019, 16:20)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

8,566 EUR -2,08% (08.04.2019, 16:35)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (08.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Das langfristige Kursbild bei TUI sei weiter ein wahres Trauerspiel. Aber zumindest auf kurzfristige Sicht bleibe es spannend. So wäre eine Trendwende nach wie vor möglich. Für Zuversicht habe in der vergangenen Woche ohnehin der nächste beherzte Insiderkauf des Vorstandsvorsitzenden Fritz Joussen gesorgt.Dieser habe sich bereits im Zuge der ersten Gewinnwarnung des Touristikriesen für knapp zwei Millionen Euro Aktien gesichert. Nun habe er für 1,44 Millionen Euro nachgelegt. Rein charttechnisch betrachtet könnte Joussen hierfür einen relativ guten Zeitpunkt erwischt haben. Denn nach Bekanntgabe des Insiderdeals sei der gebeutelten TUI-Aktie zumindest erstmals der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend geglückt. Zudem habe sich an den vergangenen Handelstagen ein - zarter - Aufwärtstrend etabliert. Nun wäre es wichtig, dass dieser weiter ausgebaut werde. Dann könnte es in den kommenden Wochen und Monaten erneut zu einem Ausbruchsversuch über die charttechnisch wichtige Marke von 10,00 Euro kommen, an der die Papiere des Reiseriesen allerdings schon mehrfach mehr oder weniger kläglich gescheitert seien.Die jüngsten charttechnischen Erholungstendenzen seien derzeit noch ein zartes Pflänzchen und sollten dementsprechend nicht unterschätzt werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: