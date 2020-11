Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (18.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Am Montag habe Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway "Vertrauliche Informationen" nur der US-Regulierungsbehörde SEC kommuniziert. Das deute auf einen geheimen Deal hin. "Der Aktionär" meine: TUI wäre doch eigentlich für einen langfristig orientierten Anleger-Typ wie Buffet passendDer Chef-Analyst des US-Researchhauses Gordon Haskett Do Bilson, der in der Vergangenheit bereits "geheime Käufe" von Großinvestoren aufgedeckt habe, weise auf eine Bestimmung im Bericht von Berkshire Hathaway hin, wie CNBC berichte. Demnach könnte das Orakel von Omaha "eine geheime Position aufbauen".Welches Investment sich tatsächlich hinter dieser besonderen Klausel verberge, sei jedoch nicht bekannt. Aber TUI würde durchaus ins Beuteschema von Warren Buffett passen. In der Regel halte er Aktien für lange Zeit. Und ein Kauf der Aktie des Touristik-Konzerns könnte langfristig lohnend sein. Nachdem jetzt Moderna einen offenbar hochwirksamen Corona-Impfstoff entwickelt habe, sei die Hoffnung in der Tourismusbranche groß, dass sich der Reisemarkt mittelfristig normalisieren könnte.TUI dürfte die Krise - dank staatlicher Unterstützung - überleben. Wenn in der Nach-Corona-Zeit die Menschen ihre Reiselust wieder ausleben könnten, sollte der weltweit größte Touristik-Konzern in einem dann bereinigten Markt besonders profitieren, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link