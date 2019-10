Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

10,10 EUR +0,25% (09.10.2019, 14:11)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

10,11 EUR +0,40% (09.10.2019, 14:22)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (09.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Seit Woche werde darüber spekuliert, ob und wie TUI vom Aus des langjährigen Rivalen Thomas Cook profitieren könnte. Dabei sei aber in vielerlei Hinsicht noch unklar gewesen, wie es mit Thomas Cook-Kunden weitergehe. Jetzt herrsche Klarheit.So habe die deutsche Thomas Cook-Tochter heute alle Reisen bis einschließlich 31. Dezember abgesagt, auch wenn sie bereits ganz oder teilweise bezahlt seien. Bislang habe der Reisestopp nur bis Ende Oktober gegolten. "Wir bedauern sehr, dass wir diese Reisen absagen müssen, können aber deren Durchführung nicht gewährleisten", habe Stefanie Berk, Vorsitzende der Geschäftsführung gesagt.Das Unternehmen arbeite mit Hochdruck daran, ab 1. Dezember 2019 wieder operativ tätig zu sein und dann auch Reisen ab Jahresbeginn 2020 anbieten zu können, habe Berk gesagt.Pauschalurlauber, die bereits gezahlt hätten, könnten nicht mit einer vollen Erstattung ihres Geldes rechnen. Die zuständige Versicherung Zurich Deutschland habe die Reisen mit der deutschen Thomas Cook bis zu 110 Millionen Euro versichert. Es sei davon ausgehen, "dass dies bei weitem nicht reicht", habe ein Zurich-Sprecher jüngst gesagt.Zumindest in dieser Hinsicht herrsche nun Klarheit. Dennoch dürfte noch weiter spekuliert werden, ob die TUI kurzfristig vom Aus von Thomas Cook profitieren könne, da jetzt viele Kunden überlaufen würden. Andererseits treffe die Pleite des Konkurrenten teilweise auch die Hotels und Kreuzfahrtschiffe der TUI. Es dürfte weiterhin spannend bleiben.Die TUI-Aktie bleibt unverändert nur für mutige Anleger geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2019)