Börsenplätze TUI-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

10,57 EUR -0,56% (30.09.2019, 10:43)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

10,595 EUR -0,19% (30.09.2019, 10:58)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (30.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der bekannte Tourismuskonzern Thomas Cook hat am 25. September 2019 den Insolvenzantrag eingereicht, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung zu der Aktie des Reisekonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF).Das habe zur Folge gehabt, dass der reguläre Geschäftsbetrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt worden sei. Von der genannten Insolvenz seien auch Tochterunternehmen wie die Thomas Cook Touristik GmbH und die Bucher Reisen & Öger Tours GmbH betroffen.Der Erfinder von Pauschalreisen sei laut dem ehemaligen TUI-Manager Böttcher besonders daran gescheitert, dass eine klare Spezialisierung und die einhergehenden höheren Margen gefehlt hätten. Demnach könnten die Gründe der Insolvenz nicht etwa in dem grundsätzlichen Buchungsvolumen, sondern vor allem in einer unklaren Geschäftsausrichtung und der Wahl der Geschäftsstrategie gefunden werden. Obwohl Thomas Cook in jüngster Vergangenheit noch spezielle Angebote für Millennials entwickelt habe, sei diese strategische Entscheidung zu spät getroffen worden und habe den Konzern nicht mehr retten können. Der Tourismusberater und frühere Markenverantwortliche von TUI, Oliver Müller-Dukat, bezeichne den Niedergang von Thomas Cook als "ein Lehrstück dafür, dass Tradition nichts garantiert", und argumentiere, dass ein Reiseveranstalter ohne Alleinstellungsmerkmal austauschbar sei.Während Thomas Cook sein Geschäftsmodell nicht rechtzeitig habe transformieren können, habe TUI frühzeitig erkannt, dass das Unternehmen seine Strategie anpassen müsse, um langfristig Erfolge verbuchen zu können. Deshalb habe Fritz Joussen bei seinem Amtsantritt im Jahr 2013 einen signifikanten und nachhaltig erfolgreichen Veränderungsprozess gestartet. Dass TUI den "Kampf" gegen Thomas Cook nun gewonnen habe, habe sich auch in dem Aktienkurs des Unternehmens aus Hannover niedergeschlagen: Der Kurs sei nach Bekanntgabe der Insolvenz des langjährigen Konkurrenten von EUR 9,55 auf EUR 10,67 gesprungen.Die deutsche Regierung und das Bundesland Hessen hätten der Airline von Thomas Cook, Condor, einen Überbrückungskredit in Höhe von EUR 380 Mio. gewährt, um den durch die Insolvenz des Mutterkonzerns entstandenen Liquiditätsengpass zu überstehen. Der Kredit sei gewährt worden, um das operativ gesunde Unternehmen zu retten, das laut Chef Ralf Teckentrup "sowohl in diesem als auch in kommenden Jahren einen Gewinn ausweisen wird". Obwohl das Unternehmen also weiterhin eigenständig bestehen könne, habe die Deutsche Lufthansa AG ein Angebot für die Airline abgegeben, was den Aktienkurs von Condor deutlich angetrieben habe. Durch eine Akquisition des Unternehmens könnte die Deutsche Lufthansa ihren Heimatmarkt weiter konsolidieren und seine Marktstellung festigen.Die TUI-Aktie werde aktuell bei EUR 10,655 (26.09.2019) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 13,067 gelegen (25.01.2019), das Jahrestief bei EUR 7,872 (03.06.2019). Bei Bloomberg würden 15 Analysten die Aktie auf "buy", acht auf "hold" und ein Analyst auf "sell" setzen. Das Zwölf-Monats-Kursziel werde aktuell auf EUR 11,64 gesetzt. (Analyse vom 27.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link