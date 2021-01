Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,516 EUR +0,66% (06.01.2021, 12:20)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,506 EUR +1,29% (06.01.2021, 12:06)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (06.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Corona-Lage in Deutschland sei weiterhin angespannt. Die Bundesregierung habe weitere Maßnahmen verordnet, um die steigenden Infektionszahlen endlich in den Griff zu bekommen. Die Reisebranche sei wenig begeistert. Die ohnehin stark betroffenen Unternehmen wie TUI müssten auf eine nachhaltige Erholung ihrer Geschäfte weiter warten.Die Reaktion der Kurse von TUI, Lufthansa und Fraport sei abwärts gerichtet. Kaum verwunderlich, denn die Corona-Krise schwäche die im Winter ohnehin schwache Reisetätigkeit weiter. Nur die TUI-Aktie halte sich wacker. Grund sei, dass der deutsche Staat sich via Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) in großem Stil an dem Hannoveraner Reisekonzern beteiligen dürfe und auch werde. TUI hätte der finanzielle Kollaps gedroht, wäre ein ergänzendes Rettungspaket nicht rasch zustande gekommen. TUI-Chef Friedrich Joussen habe sich auf dem virtuell ausgerichteten Aktionärstreffen optimistisch für die Zukunft gezeigt. Der Tourismus-Sektor bleibe langfristig ein Wachstumssektor.Die Reisebranche bleibe noch von der Corona-Krise belastet. Es bestehe aber Hoffnung, dass es im operativen Geschäft für TUI im weiteren Jahresverlauf allmählich wieder besser laufen werde. Mutige Anleger könnten daher bei der Aktie an Bord bleiben, sollten allerdings eine Stop-Loss-Marke setzen, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.01.2021)Börsenplätze TUI-Aktie: