Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,095 EUR +5,20% (22.02.2022, 09:52)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,08 EUR -1,53% (22.02.2022, 09:37)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (22.02.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Eigentlich habe sich die TUI-Aktie zuletzt auf dem Weg der Besserung befunden. Zunehmende Lockerungen der Corona-Maßnahmen sowie eine aufgestaute Reiselust hätten für starke Buchungszahlen gesorgt. Nun aber trübe sich aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts auch die Stimmung beim Tourismus-Riesen. Das sei jetzt wichtig.Seit Ende November habe sich die angeschlagene TUI-Aktie wieder zurückgekämpft. Mit dem Sprung über die Abwärtstrendlinie bei 3,05 Euro und der 200-Tage-Linie bei 3,24 Euro habe sie zuletzt frische Kaufsignale ausgelöst. Infolge des schlechten Newsflows habe die Erholung aber abrupt geendet.Knapp unter dem Widerstand am Verlaufshoch bei 3,66 Euro sei der Titel abgeprallt und habe seit letztem Donnerstag innerhalb von vier Handelstagen um über 18 Prozent zurückgesetzt. Damit sei er erneut unter den eben genannten Ausbruchslevels gefallen. Könnten jetzt die Unterstützungen an den Zwischentiefs bei 2,74 und 2,49 Euro keinen Halt bieten, erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit einer Doppel-Top-Bildung.Solange es keine Klarheit im Russland-Ukraine-Konflikt gibt und sich das Chartbild nicht deutlich aufgehellt hat, lassen Anleger die Finger von der Aktie, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur TUI-Aktie. (Analyse vom 22.02.2022)